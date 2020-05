Após nova derrota no STF, Bolsonaro ataca deputado Paulo Pimenta

Sem apresentar argumentos jurídicos, Bolsonaro afirmou apenas que Barroso atendeu ao pedido do deputado Paulo Pimenta (PT-RS). "O deputado em questão, como se observa em vários vídeos, é um ferrenho defensor do regime Chávez/Maduro", disse ele edit

247 - Jair Bolsonaro usou a sua página nas redes sociais para criticar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que suspendeu neste sábado (2) a determinação de expulsão de funcionários da Embaixada da Venezuela em Brasília.

Sem apresentar argumentos jurídicos, Bolsonaro afirmou apenas que Barroso atendeu ao pedido do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), insuflando suas milícias virtuais a atacar a Corte.

"O deputado em questão, como se observa em vários vídeos, é um ferrenho defensor do regime Chávez/Maduro", disse Bolsonaro.

Bolsonaro, porém, já elogiou o rewgime chavista. “Chávez é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil", disse ele em 1999.

Também nas redes sociais, o deputado Paulo Pimenta publicou um vídeo comentando a decisão do STF. "Essa decisão de Bolsonaro era uma atrocidade. Um gesto de ódio, de ressentimento, sem qualquer necessidade, em plena pandemia. Não havia nenhuma razão que justificasse tamanha atrocidade do governo Bolsonaro contra os representantes do povo venezuelano", declarou Pimenta.

