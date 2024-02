Após operação da PF, Doria cobra punição contra golpistas do 8/1 'doa a quem doer'

Apoie o 247

247 - O ex-governador de São Paulo João Doria usou as redes sociais para cobrar a punição dos envolvidos na trama golpista que resultou na Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na quinta-feira (8) com o objetivo de apurar os atos golpistas do dia 8 de janeiro do ano passado. “A tentativa de golpe na estabilidade democrática do país, deve ser punida exemplarmente. Doa a quem doer. Viva a democracia. Viva a liberdade”, postou Doria no X, antigo Twitter.

“Investigações da Polícia Federal indicam, com clareza, que um golpe de estado estava sendo tramado para implantar no Brasil, um regime autoritário. O estado de direito seria afrontado, as eleições vilipendiadas e a democracia atacada”, diz o ex-governador na postagem.

“Sou filho de um deputado federal, cassado pelo golpe de 1964. Conheço as agruras que a ditadura impôs ao país, ao seu povo e a todos aqueles que se colocaram a favor da liberdade e da democracia. A tentativa de golpe na estabilidade democrática do país, deve ser punida exemplarmente. Doa a quem doer. Viva a democracia. Viva a liberdade”, completou.

Ao todo, a Operação Tempus Veritatis cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro (PL), ex-ministros, militares e assessores estavam entre os alvos da ação.

