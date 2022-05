Após palestras em escolas, estudantes de Goiás relatam abusos sexuais em ambiente familiar

Estudantes teriam relatado os abusos sofridos aos professores e palestrantes. Crimes aconteciam no âmbito familiar, segundo a PM edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Após assistirem a palestras sobre abuso sexual em escolas de Campo Limpo de Goiás, na região central do estado, pelo menos 10 alunos denunciaram terem sido vítimas do crime. Segundo informações da Polícia Militar, os adolescentes relataram que as situações aconteciam em âmbito familiar e por pessoas conhecidas.

As palestras foram ministradas entre segunda-feira (16/5) e sexta-feira (20/5) por uma Organização não Governamental (ONG), com o apoio da PM e a pedido da gestão municipal. Os alunos contaram aos professores e palestrantes sobre o que passaram, após a exposição sobre o tema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE