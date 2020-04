Após passeio de Bolsonaro pelo DF, Mandetta diz que isolamento “vale para todos os brasileiros”

Apesar de reafirmar sua posição favorável ao distanciamento social, o ministro Mandetta disse que não iria julgar Bolsonaro. "Eu posso no máximo recomendar. Eu não julgo ninguém", afirmou edit

247 - Em viagem a Goiás para visitar a montagem de um hospital de campanha em Águas Lindas, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi questionado sobre o rompimento do isolamento social por Jair Bolsonaro.

Nesta sexta-feira (10), Bolsonaro saiu do Palácio do Alvorado, foi a um hospital, a uma farmácia e a um prédio residencial em Brasília. Ele cumprimentou eleitores.

Mandetta reafirmou sua posição favorável ao distanciamento social e disse que a quarentena “vale para todos os brasileiros”.

Ele também disse que não iria julgar Bolsonaro. "Eu posso no máximo recomendar. Não posso fazer as coisas. Eu não julgo ninguém. Eu acredito no distanciamento. Estou extremamente desagradado por ter tanto microfone perto".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.