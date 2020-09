Após posse de Fux no STF, sete autoridades já testaram positivo para Covid-19

Cerimônia de posse de Fux, realizada na semana passada, contou com 48 convidados. Desde então, sete autoridades já testaram positivo para o novo coronavírus. O caso mais recente é o do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio edit

247 - A confirmação de que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, está contaminado pela Covid-19 elevou para sete o número de pessoas que participaram da posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux do diagnosticadas com o novo coronavírus. Marcelo Álvaro também é o nono ministro do governo Jair Bolsonaro a contrair a doença.

Além de Álvaro Antônio e do próprio Fux, também testaram positivo para a Covid-19 o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro, e a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi.

A cerimônia de posse de Fux, realizada na semana passada, contou com 48 convidados.

