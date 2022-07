Após pressão de Lira, relator mantém estado de emergência e desiste de 'vale-uber' em PEC Kamikaze

Danilo Forte alegou a 'necessidade da população faminta' e a 'pressão do calendário da Câmara' para voltar atrás e manter texto aprovado no Senado edit

247 - Após sinalizar a intenção de cortar a decretação do estado de emergência e propor um 'vale-Uber' para auxiliar motoristas de aplicativos em gastos com gasolina, o deputado federal Danilo Forte (União-CE) voltou atrás e pretende não alterar o texto da PEC Kamikaze aprovado no Senado, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

A mudança de postura se deu após pressões do governo Bolsonaro (PL) por meio de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, que dialogou com Forte em reuniões de líderes nesta terça-feira (5) e o convenceu a recuar.

Como justificativa para voltar atrás em suas próprias intenções, o relator, em entrevista ao Estadão/Broadcast Político, alegou a 'necessidade da população faminta' e a 'pressão do calendário da Câmara': “Temos a pressão do cronograma de trabalho, pelo calendário da Câmara, que tem que encerrar tudo até 15 de julho. E temos a demanda e a necessidade da população faminta, que está precisando do Auxílio Emergencial e do vale-gás e que tem a pressão de comoção social. Diante desses dois fatos, mexer no texto cria mais dificuldade.”

Quanto ao 'vale-Uber', Forte citou a dificuldade em identificar motoristas por falta de cadastramento. Após isso, confirmou que não fará tais alterações: “Diante dessas dificuldades e diante do estado de comoção social que estamos vivendo e da questão da necessidade, diante da oferta dos auxílios, acho mais prudente a gente agilizar a votação, que significa um cronograma mais curto”.

