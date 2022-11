Após punição do TSE ao PL, Valdemar Costa Neto apela: 'Bolsonaro precisa falar com o povo dele'

Presidente do PL quer que Bolsonaro mantenha seus apoiadores radicais aglutinados: 'todo pessoal que votou nele quer manifestação, ele precisa falar para manter todos unidos” edit

247 - O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse que pedirá para Jair Bolsonaro (PL) romper o isolamento e o mutismo - vigentes desde a derrota eleitoral para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), - visando manter seus apoiadores radicais aglutinados. “O Bolsonaro precisa falar com o povo dele. Todo pessoal que votou nele quer manifestação, ele precisa falar para manter todos unidos”, disse à CNN Brasil. Valdemar deverá participar de uma reunião com Bolsonaro nesta terça-feira (29).

Valdemar também defendeu que Bolsonaro reafirme “a postura de liderança e apoio a livre manifestação, inclusive, nas redes”, como forma de manter a mobilização do eleitorado mais radical, que vem realizando protestos em frente aos quartéis e promovendo bloqueios em rodovias desde o fim da eleição, no dia 30 de outubro.

Valdemar declarou, ainda, que o partido irá recorrer da multa de R$ 22 milhões imposta pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes. A punição veio após o partido divulgar um relatório de cunho golpista questionando a segurança e apontando supostas falhas no código de registro de parte das urnas eletrônicas utilizadas nas eleições. “Queremos que expliquem o que aconteceu (nas urnas)”, ressaltou.

Valdemar também disse que aproveitará o encontro para convidar Bolsonaro para um jantar que o PL vai promover na noite desta terça-feira, com a presença de parlamentares eleitos e reeleitos. “Vai ser um jantar de confraternização para as pessoas se conhecerem. O pessoal não se conhece”, justificou.

