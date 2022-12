Após quatro anos distanciadas do governo, centrais sindicais irão à posse de Lula

Presidente diplomado historicamente esteve ao lado da luta sindical e contou com apoio massivo do setor contra Bolsonaro nas eleições de 2022 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Presidentes de algumas das principais centrais sindicais confirmaram presença na posse de Lula no domingo (1), em um movimento de reaproximação com o governo federal após quatro anos de distanciamento da gestão de Jair Bolsonaro (PL). A informação é da coluna Painel S.A. da Folha de S. Paulo.

Já confirmaram que comparecerão Miguel Torres, presidente da Força Sindical (vinculada ao Solidariedade), Sérgio Nobre, da CUT (Central Única dos Trabalhadores), e Ricardo Patah, da UGT (União Geral dos Trabalhadores).

Lula historicamente esteve ao lado da luta sindical e contou com apoio massivo do setor contra Bolsonaro nas eleições de 2022. A coluna Painel lembra que a relação dos sindicatos estava "congelada" com Brasília desde o início do governo de Jair, sendo que o atual chefe do Executivo chegou a dissolver o Ministério do Trabalho - que depois foi recriado em julho de 2021.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.