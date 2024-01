Após Ramagem e Carlos Bolsonaro, general Heleno entra no radar da PF

Ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) poderá ser intimado em breve a depor no inquérito que apura a chamada 'Abin paralela' do governo Jair Bolsonaro edit

247 - A Polícia Federal está considerando a possibilidade de intimar o general Augusto Heleno para prestar depoimento no âmbito do escândalo conhecido como "Abin Paralela". Segundo a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, uma fonte ligada à investigação revelou que, embora a decisão final ainda não tenha sido tomada, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo Jair Bolsonaro (PL) poderá ser intimado em breve.

Pouco antes de falecer, em março de 2020, o ex-ministro Gustavo Bebianno, que havia rompido com a família Bolsonaro, afirmou que o general Heleno estava ciente do plano do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) para criar a denominada "Abin Paralela", que consistia em um esquema de espionagem ilegal de opositores e críticos do governo Bolsonaro.

Na segunda-feira (29), a PF deflagrou uma operação no âmbito do inquérito que apura o caso e que teve Carlos Bolsonaro como alvo central. Na semana passada, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que comandou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro, também foi alvo de uma ação da PF no escopo da mesma investigação.

Ambos foram alvos de mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

