Após recomendação do Ministério Público, clube de tiro em Goiás suspende curso para crianças

247 - O Clube de Caça e Tiro Hunter, localizado em Jataí, sudoeste de Goiás, decidiu cancelar o projeto Mirim, que oferecia curso de tiro para crianças, após uma recomendação do Ministério Público de Goiás (MPGO). O órgão alegou que o curso violava as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que proíbe a venda, fornecimento ou entrega de arma, munição ou explosivo a menores de idade, mesmo que seja de airsoft, informa o Metrópoles .

A promotora da Infância e Juventude de Jataí, Patrícia Galvão, afirmou que cursos de tiro para crianças não podem ser realizados "em nenhuma hipótese", independentemente do tipo de arma utilizada. Segundo ela, essa prática representa um grande risco à segurança das crianças e pode ser considerada um incentivo à violência.

A oferta do curso de tiro para crianças pelo Clube de Caça e Tiro Hunter gerou polêmica na cidade de Jataí. A decisão de cancelar o projeto foi vista por muitos como uma medida acertada, uma vez que a segurança e o bem-estar das crianças devem sempre vir em primeiro lugar. O caso reforça a importância de se respeitar as leis que protegem a infância e a juventude em nosso país.

Em nota, o clube informou que as postagens com as crianças empunhando armas durante o curso de tiro foram retiradas pensando no bem estar de todos os envolvidos no projeto, além de atender as recomendações da MPGO.

O estabelecimento informou ainda que repudia qualquer forma de violência e ódio, especialmente aquelas que ocorreram nas escolas, e ressaltou que seu ambiente é seguro e saudável.

