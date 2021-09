Após recuo de Bolsonaro, Moraes se reúne com ministro da Justiça por 4 horas

O ministro do STF, que tem sido alvo do presidente da República, conversou com Anderson Torres em São Paulo edit

Do Metrópoles - Alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) se reuniu, nesta sexta-feira (10/9), por cerca de quatro horas, com o ministro da Justiça, Anderson Torres, em São Paulo.

A conversa ocorreu após o chefe do Executivo divulgar nota pública tentando amenizar os impactos das declarações contra a Corte e seus magistrados, e baixando o tom contra Moraes, a quem, depois de chamá-lo de “canalha” em discurso a apoiadores na Avenida Paulista, tratou de “jurista e professor” no texto.

Torres chefia uma pasta que tem grande peso no governo Bolsonaro e sugeriu o encontro.

Continue lendo no Metrópoles.

