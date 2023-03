Após retornar de 'fuga' dos EUA, Bolsonaro ataca Lula: 'não vai fazer o que quer de nossa nação'

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) usou seu primeiro discurso após o seu retorno ao Brasil, nesta quinta-feira (30), para atacar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Esse pessoal que, por hora e por pouco tempo, está no poder não vai fazer o que quer da nossa nação”, disse em referência à esquerda e ao presidente Lula, de acordo com o site O Antagonista.

Bolsonaro desembarcou no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, em Brasília, nesta quinta-feira. Ele viajou para os Estados Unidos no final de dezembro, dois dias antes do término de seu mandato à frente do Executivo Federal.

Após deixar o aeroporto, o ex-mandatário seguiu para a sede do PL onde se encontrou com aliados e com um grupo de militantes bolsonaristas que o aguardavam no local. Na sede da legenda, Bolsonaro participará de um café da manhã com a presença de cerca de 30 deputados e senadores que integram a base bolsonarista no Congresso Nacional.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.