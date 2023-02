Após revelação de Marcos do Val, deputados e senadores partem para cima e pressionam por punição a Bolsonaro

Líder do governo Lula no Congresso, Randolfe Rodrigues vai pedir que Marcos do Val seja ouvido no inquérito dos atos antidemocráticos edit

247 - Após a revelação do senador Marcos do Val (Podemos-ES) de que Jair Bolsonaro (PL) queria usá-lo para grampear ilegalmente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e, com isso, desencadear um golpe de estado no Brasil causou muito barulho em Brasília.

Pelo Twitter, deputados e senadores afirmaram que, diante dos novos fatos, Bolsonaro precisa ser responsabilizado por tramar contra a democracia brasileira.

Um dos que se manifestou foi o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo Lula (PT) no Congresso Nacional. "O depoimento do senador Marcos do Val é muito grave. E traz os elementos que faltam para pedir o indiciamento do ex-presidente da República por atentar contra o Estado. Por isso, iremos propor que seja recolhido o depoimento do senador no inquérito dos atos antidemocráticos".

