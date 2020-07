Após sair da prisão, youtuber bolsonarista se filia ao partido de Roberto Jefferson (Vídeo)

247 - O youtuber bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que estava preso por ser investigado no inquérito dos atos antidemocráticos do Supremo Tribunal Federal (STF), foi solto no domingo e se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, anunciou o registro através do Twitter na quarta-feira (8). A informação é do jornal O Globo.

Roberto Jefferson também convidou Jair Bolsonaro para se filiar novamente ao PTB, onde esteve entre os anos de 2003 a 2005, acrescenta reportagem.

“O nosso programa de partido é conservador nos costumes e liberal na economia. Mostrei ao presidente que o nosso partido defende a vida, defende a família, defende a liberdade, defende a democracia, defende a verdadeira justiça, principalmente o legado judaico-cristão que recebemos de Jesus e de Deus. Somos os leões conservadores ”, afirmou Jefferson.

Confira o vídeo:

O JORNALISTA OSVALDO EUSTÁQUIO se filiou ao PTB.

Sua filiação sou festejada num almoço, ao som do hino do glorioso, BOTAFOGO. pic.twitter.com/Bee1Ui4jM9 — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) July 8, 2020

