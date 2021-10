Após se recuperar da Covid, Edmilson Rodrigues publica foto deixando hospital

O prefeito de Belém, Pará, disse sentir gratidão: "muito obrigado a todos e todas que me mandaram orações, apoio e votos de melhoras" edit

247 - Após passar por um difícil quadro de Covid-19, o prefeito de Belém, Pará, Edmilson Rodrigues (PSOL), publicou uma foto nesta terça-feira (19) deixando o hospital onde ficou internado.

O psolista disse sentir gratidão pelo SUS e por todos que trabalharam e torceram por sua recuperação. "Sou eternamente grato ao Sistema Único de Saúde que me atendeu com todo carinho. Sou um homem de 64 anos, e nunca tinha sido internado em um hospital, então o meu coração é só gratidão. Muito obrigado a todos e todas que me mandaram orações, apoio e votos de melhoras. Viva o SUS!".

