Após ser alvo de fake news, Elenira Vilela registra Boletim de Ocorrência: “não irei me calar! (vídeo)

247 - A Coordenadora do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), Elenira Vilela, registrou um Boletim de Ocorrência após ser alvo de fake news na quinta-feira (11), ao ter um recorte de uma entrevista que concedeu divulgado de maneira distorcida.

“Hoje registrei um B.O. para responsabilizar os disseminadores de Fake News que tentaram prejudicar a minha imagem e todos que me ameaçaram, injuriaram e difamaram. Assim, devem ser responsabilizados no rigor que exige a lei!”, declarou Elenira (vídeo abaixo).

No trecho que ganhou as redes, Elenira fala em "destruir" Michelle Bolsonaro. No entanto, a distorção alega falsamente que a sindicalista estaria pregando a morte da ex-primeira-dama, enquanto o trecho completo da entrevista esclarece: “ela [Michelle Bolsonaro] é uma carta chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente e, quiçá, de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema pra cabeça”. A declaração foi feita em entrevista ao Opera Mundi.

"A frase completa dita por mim e recortada jamais sugeriu o assassinato de ninguém", reafirmou.

Veja:

