Após ser ameaçada de morte por nazistas, Maria do Rosário afirma que não será intimidada

247 - A deputada federal Maria do Rosário usou suas redes sociais para comentar sobre as novas ameaças de morte que recebeu de grupos nazistas.

A denúncia partiu do vereador de Porto Alegre e policial civil Leonel Radde (PT-RS),q ue mostrou as mensagens que recebeu em celular. Os extremistas ameaçam matar o vereador, Maria do Rosário, Lula e até indicaram uma data para o feito: 31 de outubro de 2022.

>>> Nazistas marcam data para assassinar vereador Leonel Radde e Lula

A deputada enfatizou que não se intimidará. "Sou novamente alvo de ameaças de morte na internet. Não me intimidei antes, e não o farei neste momento em que o ódio sucumbe e as trevas estão perto de seu fim. Fui eleita para defender a democracia e combater o fascismo. Sigo firme nesta luta!", disparou.

Sou novamente alvo de ameaças de morte na internet. Não me intimidei antes, e não o farei neste momento em que o ódio sucumbe e as trevas estão perto de seu fim. Fui eleita para defender a democracia e combater o fascismo. Sigo firme nesta luta! pic.twitter.com/iQvEVccWUt
March 24, 2022

