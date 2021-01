Após ser perseguida dentro da Câmara de SP, vereadora Erika Hilton registra queixa na polícia

247 - Érika Hilton (PSOL-SP), vereadora mais votada em todo o Brasil, registrou um boletim de ocorrência por ameaça nesta quarta-feira (27), após ser perseguida por um desconhecido pelos corredores da Câmara de Vereadores de São Paulo. Também nesta semana, a casa da covereadora Carolina Iara, que integra a bancada feminista do PSOL, foi alvo de tiros na Zona Leste da capital.

Segundo reportagem do G1, em seu relato à polícia, Hilton contou que na terça-feira um homem portando uma bandeira e usando máscara com símbolos religiosos teria entrado em seu gabinete e insistido que queria falar com ela. pedindo insistentemente para falar com a parlamentar. Ele teria se apresentado como "garçom reaça" e afirmado que estaria entre as 50 pessoas que estão sendo processadas pela parlamentar por fazer ameaças racistas e transfóbicas contra ela nas redes sociais.

Após o caso, Erika Hilton passou a ser acompanhada por um segurança particular. Ela também solicitou apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

