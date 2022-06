Após sumiço, advogado do clã Bolsonaro volta a aparecer em anúncio oficial do Planalto sobre economia

Frederick Wassef acompanhou o anúncio sobre a redução do preço dos combustíveis no espaço reservado aos ministros e na área destinada aos assessores edit

Apoie o 247

ICL

247 - O pronunciamento de Jair Bolsonaro com as medidas para reduzir o preço dos combustíveis, realizado nesta segunda-feira (6), foi acompanhado pelo advogado Frederick Wassef, que defende o clã Bolsonaro, que vinha sem aparecer há algum tempo no Palácio do Planalto. De acordo com o jornal O Globo, além de acompanhar o anúncio no espaço reservado aos ministros e aos presidentes da Câmara e do Senado, Wassef também acompanhou as declarações na área destinada aos assessores.

Wassef foi responsável pela defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no escândalo das rachadinhas que funcionaria em seu gabinete quando ele ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Em 2020, Fabrício Queiroz - ex-assessor da família Bolsonaro e pivô das investigações da "rachadinha", foi preso no interior de uma casa pertencente a Wassef em Atibaia, no interior de São Paulo.

Na ocasião, Bolsonaro foi aconselhado por assessores a se afastar do advogado para evitar a repercussão negativa em torno do episódio. Em maio deste ano, o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) arquivou a denúncia contra Flávio, o que pode ter levado Wassef a votar a frequentar os eventos oficiais e o Palácio do Planalto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE