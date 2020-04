Após tensão prévia, reunião entre Mandetta e Bolsonaro acaba de forma tranquila

De acordo com interlocutores, o encontro serviu para o ministro Luiz Henrique Mandetta atualizar Jair Bolsonaro das ações adotadas no combate ao novo coronavírus edit

247 - A reunião entre Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi "pacífica". De acordo com interlocutores, o encontro serviu para Mandetta atualizar o ocupante do Planalto das ações adotadas no combate ao novo coronavírus. A informação sobre a conversa foi divulgada pelo site O Antagonista. O Brasil tem pelo menos 14,1 mil e 699 mortes provocadas pela doença.

Bolsonaro e Mandetta têm divergência sobre o combate ao coronavíris. O ministro defende o isolamento social e já previu que, entre 4 e 10 de maio, haverá um aumento acelerado de casos da covi-19.

O ocupante do Planalto já contrariou recomendações da Organização Mundial da Saúde, ao defender a reabertura do comércio. Bolsonaro também havia classificado o coronavírus como uma "gripezinha" e dito que a doença é uma "fantasia propagada pela mídia".

