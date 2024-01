Após ter mandato cassado, Dallagnol insiste em candidatura à Prefeitura de Curitiba

Apoie o 247

247 - Mesmo com a cassação do seu mandato de deputado federal pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Deltan Dallagnol (Novo) está tentando emplacar sua candidatura à Prefeitura de Curitiba. Sua intenção é encontrar uma possibilidade na qual a Justiça Eleitoral não o classifique como inelegível, mesmo após a perda de seu assento na Câmara.



Segundo divulgado pelo Globo , os partidos opositores entendem que Dallagnol está tentando subverter o entendimento jurídico com sua pré-candidatura - que já está sendo oficializada aos institutos de pesquisas para ser considerada nas intenções de voto.



O advogado do diretório paranaense do PT, Luiz Eduardo Peccinin, já planeja uma ação para alterar essa possibilidade. De acordo com Peccinin, a intenção é obter uma liminar para proibir o uso de recursos do Fundo Eleitoral por Dallagnol. O argumento é de que mesmo que ele tenha acesso ao financiamento, sua participação nas eleições deverá ser impedida pelo Judiciário, resultando em despesas inúteis.

