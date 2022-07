Após terrorismo em Foz, Randolfe vai ao TSE pedir punição a Bolsonaro por "discursos de ódio e incitação à violência"

"As instituições, candidatos e partidos comprometidos com a democracia têm a obrigação de reagir ao avançar da barbárie bolsonarista", afirma o parlamentar edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) utilizou o Twitter nesta segunda-feira (11) para anunciar que pedirá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma punição a Jair Bolsonaro (PL) por "discursos de ódio e incitação à violência".

Declaração do parlamentar vem na esteira do assassinato do guarda municipal de Foz do Iguaçu (PR), o petista Marcelo Arruda, morto por um terrorista bolsonarista, Jorge José da Rocha Guaranho.

"As instituições, candidatos e partidos comprometidos com a democracia têm a obrigação de reagir ao avançar da barbárie bolsonarista. Ainda esta semana iremos propor representação ao TSE para responsabilizar Jair Bolsonaro por discursos de ódio e incitação à violência", afirmou Rodrigues.

