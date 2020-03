Após teste de Alcolumbre dar positivo, Toffoli adota isolamento e irá despachar de casa .

Presidente do STF, ministro Dias Toffoli, está em isolamento preventivo devido a uma reunião que manteve no último dia 16 com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Durante o período de quarentena preventiva, Toffoli irá despachar de casa edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, está em isolamento preventivo devido a uma reunião que manteve no último dia 16 com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. O teste de Alcolumbre para detecção do coronavírus deu positivo, o que fez com que Toffoli adotasse a recomendação das autoridades de saúde. Durante o período de quarentena preventiva, Toffoli irá despachar de casa.

Apesar dos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Luiz Fux terem participado da reunião, os gabinetes não se posicionaram sobre o fato, diz reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.

O ministro Luís Roberto Barroso, que também participou do encontro, foi o único a se manifestar e informou que não teve contato direto com Alcolumbre.

O decano da Corte, ministro Celso de Mello está internado em São Paulo desde o último dia 17. O quadro, porém, não está relacionado ao novo coronavírus. Ricardo Leawndowski informou não teve contato com ninguém contaminado e o ministro Alexandre Moraes disse que não participou da reunião.