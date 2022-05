Após três anos fora do Brasil, Jean Wyllys diz que irá retornar ao país 'após Lula tomar posse'

Apoie o 247

247 - O ex-deputado do PSOL e atualmente filiado ao PT Jean Wyllys, que está há três anos fora do Brasil em função das ameaças de morte feitas por bolsonaristas e ativistas de extrema direita, anunciou que pretende voltar ao Brasil após a provável vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de outubro, o que deverá acontecer “no primeiro ou segundo turno”. Em entrevista à Fórum, o ex-parlamentar disse que seu retorno ao país será feito após a posse de Lula para exercer um terceiro mandato.

Na entrevista, Wyllys também criticou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tornou-se “um articulador da extrema direita em escala global e isso é um tema crucial”. “Putin é um sanguinário, autocrata que serviu de modelo para todos esses autocratas, para a extrema direita, que forjou um modelo de ataque às democracias por meio da desinformação, que está, digamos assim, por trás da ascensão de Donald Trump nos EUA e de toda essa extrema direita. Então, essa extrema direita está no mundo: Marine Le Pen na França, o VOX na Espanha, o Orbán na Hungria, tem a Polônia, ou seja, é um movimento internacional que a gente imaginava que ia perder força com a derrota de Donald Trump, mas não perdeu força”, disse.

