Após trocar Podemos por União Brasil, Moro diz que não será candidato a deputado: "não desisti de nada"

247 - Em pronunciamento curto pelo Instagram, o ex-juiz parcial Sergio Moro, que trocou o Podemos pelo União Brasil e abriu mão de sua candidatura à presidente em 2022, afirmou que não será candidato a deputado federal. Ele afirmou que não quer cargos e não tem “necessidade de foro privilegiado, ou outros privilégios que sempre repudiei”.

“Não desisti de nada, muito menos de meu sonho de mudar o Brasil”, afirmou o ex-juiz, que coordenou ilegalmente a força tarefa da Lava Jato, acabando com milhões de empregos e afundando a economia brasileira. “Não colocarei meus interesses pessoas à frente dos interesses do país”, afirmou o juiz que enriqueceu destruindo o Brasil.

Moro afirmou que o importante é unificar “centro democrático, contra os extremos”, que seriam representados pelo ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) — do qual ele foi ministro após ajudar a elegê-lo em 2018, tirando o petista das eleições presidenciais em julgamento farsa.

O “centro democrático”, segundo Moro, seria liderado pelo presidente de seu novo partido (União Brasil), Luciano Bivar, que em 2018 era presidente do PSL, partido que elegeu o fascista Bolsonaro e vários outros políticos de extrema direita. O União Brasil é uma junção entre PSL e DEM (partido que tem ministérios no governo federal e ajudou a impedir um impeachment no Congresso).

Citando outros candidatos da chamada “terceira via”, como João Doria, Eduardo Leite, Simone Tebet e outros, pediu que eles abrissem mão de suas candidaturas para chegar a um consenso. Por enquanto, a “terceira via” é um fracasso e não cresce nas pesquisas de intenção de voto.

O jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, já havia anunciado que ex-aliados do Podemos apostavam até na desistência de Moro da candidatura à Câmara Federal à medida que ele entendesse como funciona o novo partido ao qual se filiou.

Todavia, a direção União Brasil, em nota, afirmou que o ex-juiz parcial era bem-vindo para disputar vaga de deputado federal. Confira abaixo nota do União Brasil:

Brasília, 31 de março de 2022.

Nós, membros da Comissão Instituidora do União Brasil, reconhecemos a importância e respeitamos a trajetória na vida pública do ex-ministro Sergio Moro. Entendemos, também, que Moro pode contribuir muito para o debate político nacional.

Entretanto, deixamos claro que o seu eventual ingresso ao União Brasil não pode se dar na condição de pré-candidato à Presidência da República.

Caso seja do interesse de Moro construir uma candidatura em São Paulo pela legenda, o ex-ministro será muito bem-vindo. Mas, neste momento, não há hipótese de concordarmos com sua pré-candidatura presidencial pelo partido.

ACM Neto, Secretário Geral

Efraim Filho, 1º Secretário

José Agripino Maia, Vice-Presidente

Ronaldo Caiado., Vice-Presidente

Prof. Dorinha, Vice-presidente

Mendonça Filho, Vice-Presidente

Davi Alcolumbre, Vice-Presidente

Bruno Reis, Vice-Presidente

