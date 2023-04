Após vídeo da CNN, Moro pede convocação do chefe do GSI

Apoie o 247

247 - O ex-juiz suspeito e atual senador da República Sergio Moro (União Brasil-PR) anunciou que pediu a convocação do chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), ministro Gonçalves Dias, para se explicar em relação ao vídeo publicado pelo canal CNN nesta quarta-feira (19), que mostra policiais e integrantes do GSI - incluindo o próprio ministro - abrindo caminho para terroristas bolsonaristas invadirem o Palácio do Planalto e as demais sedes dos Três Poderes no atentado golpista de 8 de janeiro.

"Diante das revelações da CNN, apresentei requerimento para convocação do Ministro do GSI de Lula para explicar perante a Comissão de Segurança do Senado sua atuação no dia 08 de janeiro e nos desdobramentos", escreveu Moro em seu perfil no Twitter.

Em nota publicada após a divulgação da reportagem da CNN , o GSI negou que agiu para abrir caminho aos terroristas invadirem os prédios públicos e alegou que "a atuação dos agentes de segurança foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM/DF, foi possível realizar a prisão dos mesmos”.

Além disso, o órgão acrescentou que "as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada no âmbito deste Ministério e, se condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados”.

