Após visita hostil de Pompeo, Mourão nega campanha a favor de Trump e pede respeito ao "povo americano"

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão, disse nesta segunda-feira (21) que não vê "nada demais" na visita hostil do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, à fronteira entre Venezuela e Brasil.

Mourão negou que o governo Jair Bolsonaro esteja propiciando campanha eleitoral para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e cobrou respeito aos estadunidenses. "Não acho [que Pompeo utilizou o Brasil para fazer campanha], campanha política deles tem que ser feita lá dentro dos Estados Unidos. Acho que isso é desconhecer os Estados Unidos e até não respeitar o povo americano, como se o povo americano fosse gado e fosse, vamos dizer assim, ter alguma vantagem do Mike Pompeo ir até lá, não tem nada demais nisso".

Ele disse ainda respeitar as diversas críticas à vinda de Pompeo, inclusive do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mas afirmou que o Brasil e os EUA sempre estiveram alinhados. "O pessoal criticou isso, eu respeito as críticas das pessoas, ex-chanceleres, o presidente da Câmara também, mas eu não vi nada demais nisso daí. Nós temos um alinhamento com os Estados Unidos desde a época da nossa independência, os EUA foi o primeiro a reconhecer a nossa independência".

O vice-presidente disse que a situação política da Venezuela é "mais que muito complicada". "A Venezuela é uma situação mais que complicada, vocês viram aí o último relatório da ONU, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, sobre os crimes cometidos pelo governo venezuelano contra o povo venezuelano. Acredito que nenhum de vocês teve oportunidade de ir lá na Operação Acolhida, mas as pessoas que chegam lá chegam com a roupa do corpo, são as pessoas mais vulneráveis da Venezuela que fogem para o Brasil a pé".

