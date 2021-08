Após volta às aulas presenciais, professores decidem por greve por vacina

Trabalhadores da educação decidiram iniciar uma greve três dias após o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais do Pará. Eles reclamam que apenas 3% da categoria foi imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19 edit

247 - Trabalhadores da educação decidiram iniciar uma greve três dias após o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais do Pará. Eles reclamam que apenas 3% da categoria foi imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

As aulas presenciais retornaram na última segunda-feira, 2, de forma gradual, segundo plano apresentado pelo governo semana passada. Integrantes do sindicato defendem o retorno de aulas virtuais.

"A greve é sanitária porque prevê o teletrabalho. Suspende a presença, mas mantém as aulas por meio virtual", explica a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, Sílvia Letícia da Luz, para o UOL.

Temos casos de colegas que pegaram Covid-19, depois da primeira dose. No ano passado perdemos mais de duzentos para a doença", afirma.

