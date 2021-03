Após voto de Nunes Marques, Haddad ironiza: STF acaba de autorizar grampos de advogados dos réus

247 - Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques votar contra a suspeição do ex-juiz Sergio Moro nesta terça-feira (23) nos processos contra o ex-presidente Lula, o ex-ministro Fernando Haddad foi ao Twitter comentar o posicionamento do magistrado.

Haddad afirmou que depois do voto de Nunes Marques - que ignorou os grampos feitos pela Lava Jato, com o aval de Moro, aos advogados e familiares de Lula e que claramente comprovam a parcialidade do juiz - o Supremo abre precedente para que juízes de todo o país autorizem ações do mesmo tipo.

"O STF acaba de autorizar juízes de todo o país a grampear advogados dos réus, sem risco de serem considerados parciais. Imagine o contrário: o juiz autorizar advogados dos réus a tomar conhecimento de grampo de conversas de membros do MP", escreveu Haddad.

O voto de Nunes Marques foi duramente rebatido e criticado pelo ministro Gilmar Mendes.

O julgamento está sendo transmitido na TV 247. Inscreva-se , seja membro e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.