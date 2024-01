Appio afirma ser "ficha limpa" após decisão do CNJ

Apoie o 247

247 - O juiz federal afastado Eduardo Appio afirmou ser um magistrado "ficha limpa", e que cumpriu seu "dever" na 13ª Vara Federal, responsável pelos processos remanescentes da Lava Jato. A declaração veio após decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de arquivar um processo disciplinar.

"Sempre confiei no Conselho Nacional de Justiça e hoje sou um juiz ficha limpa. Cumpri o meu dever na 13ª Vara Federal", declarou Appio nesta quinta-feira (4), segundo a Folha de S. Paulo.

O ministro Luis Felipe Salomão, corregedor-nacional de Justiça, determinou, em 27 de dezembro do ano passado, o arquivamento de um pedido de providências impetrado pelo juiz federal Eduardo Appio a fim de suspender procedimento disciplinar que corria contra ele na Corte Especial Administrativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região.

