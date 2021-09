Aprosoja tem contas bloqueadas e PF cumpre mandados de busca e apreensão em sede

Apoie o 247

247- O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas da Associação Brasileira de Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) e da Aprosoja Mato Grosso até a próxima quarta (08). Além disso, agentes da Polícia Federal cumpriram nesta segunda-feira (06), na sede da Aprosoja em Mato Grosso, mandados de busca e apreensão.

O bloqueio, segundo informações do portal RD News, atende solicitação da Procuradoria Geral da República (PGR), que investiga a suspeita de que recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) do Mato Grosso do Sul estejam sendo utilizados para financiar as manifestações deste 7 de setembro, a favor de Jair Bolsonaro.

As entidades se tornaram alvo de investigações depois que o presidente da Aprosoja Brasil e ex-presidente da Aprosoja-MT, Antônio Galvan, passou a ser investigado como um dos possíveis financiadores das manifestações antidemocráticas.

