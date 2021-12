Aprovação de vacinação em crianças atiça milícia digital bolsonarista

Apoie o 247

247 - Parlamentares bolsonaristas intensificaram as críticas à imunização contra a Covid-19 e contra a adoção do passaporte vacinal nos últimos dias, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar, na semana passada, a vacinação de crianças com idades entre 5 e 11 anos. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a arremetida tem sido registrada principalmente através da divulgação de mensagens, convocações para atos contra a vacinação e disseminação de fake news em grupos antivacina no aplicativo Telegram.

Em pelo menos 11 capitais já foram registradas manifestações de grupos contrários à imunização, sendo registrados até mesmo episódios de violência como no caso da invasão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e da troca de agressões na Câmara Municipal de Porto Alegre .

Segundo a reportagem, dos 513 deputados federais que responderam a um levantamento se eles haviam tomado a vacina contra a covid-19 ou se eram a favor ou contra o projeto de lei 5610/2020, que propõe obrigatoriedade na imunização dos congressistas, somente 243 responderam. Deste total, um em cada três não se posicionou ou afirmou ser contrário à obrigatoriedade da vacina. Carla Zambelli (PSL-SP), Junio Amaral (PSL-MG), Marcio Labre (PSL-RJ) e Sargento Fahur (PSD-PR) - todos integrantes da base bolsonarista no Congresso - disseram que não foram imunizados.

Outros 153 deputados afirmaram que são favoráveis à proposta de adoção do passaporte vacinal entre os congressistas. Já 54 se posicionaram de forma contrária e 36 parlamentares se disseram indecisos ou não quiseram se pronunciar sobre o assunto.

Nesta linha, “parlamentares como Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, compartilharam publicações divulgadas em grupos antivacina no Telegram – a principal delas é a associação, sem evidência científica, de casos de problemas cardíacos atribuídos indiretamente à vacinação contra a covid-19”, destaca o periódico.

