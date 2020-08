Aprovação do governo Bolsonaro sobe para 52%

247 - A consolidação do auxílio emergencial como vetor de popularidade vai se prolongando. A aprovação de Bolsonaro deu um salto de 7%, segundo o PoderData. A taxa de rejeição manteve-se em queda. Caiu 5 pontos. Há 2 meses, o governo era rejeitado por 50% dos brasileiros. Hoje, são 40%.

A reportagem do Poder360 destaca que “o aumento da avaliação positiva coincide com o período em que Bolsonaro passou a evitar falar com a imprensa ou fazer ataques a adversários. Também com a retomada da agenda de viagens do presidente. Há 15 dias, na pesquisa concluída em 5 de agosto, 45% aprovavam o governo e 45% desaprovavam. A “boca de jacaré” havia fechado. Agora, abriu novamente, com as linhas se cruzando.”

A matéria ainda sublinha que “os dados foram coletados de 17 a 19 de agosto, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 481 municípios, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Saiba mais sobre a metodologia lendo este texto. Nas últimas duas semanas, a proporção dos que aprovam o governo Bolsonaro só não aumentou no grupo de quem recebe de 2 a 5 salários mínimos. Manteve-se estável.”

