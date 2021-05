‘Aproximação de Lula com a direita seria o caminho para a derrota’, diz Rui Costa Pimenta

Para o presidente do PCO, a busca de uma candidatura de conciliação por parte do ex-presidente seria o primeiro passo para perder a eleição em 2022. “Foi o caminho da derrota em todas as eleições anteriores a de 2002”, falou. Assista na TV 247 edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em entrevista à TV 247, afirmou que uma possível aproximação do ex-presidente Lula com setores da direita com foco na eleição presidencial de 2022 pode ser um tiro no pé. A busca de uma candidatura e de um governo conciliador, para ele, é o primeiro passo para perder a corrida ao Palácio do Planalto. “Foi o caminho da derrota em todas as eleições anteriores a de 2002”.

Segundo Pimenta, o ex-presidente ainda ficaria de mãos atadas caso chegasse ao poder com o apoio dos “golpistas de 2016”. “O que ele pode fazer se ele subir ao governo pelas mãos dos golpistas de 2016? Vão colocar ele lá para fazer alguma coisa que contrarie esses golpistas? Não. E se ele contrariar os golpistas, o que vai acontecer? Uma crise. Eu acho que é um panorama muito complexo. Na minha opinião, essa aproximação do Lula com a direita levaria ele a perder a eleição, a domesticá-lo na eleição. Ele acabaria sendo na eleição como foi o Boulos na eleição de São Paulo: serve para animar a torcida mas não ganha jogo”.

“Para o Lula ser um candidato de centro ele teria que ser um candidato bem direitista. Ele teria que ser um candidato inócuo, do ponto de vista das reivindicações populares, e isso como é que vai ficar? O próprio Lula quer fazer isso? É isso que ele pretende?”, questionou.

