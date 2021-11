Aquecimento global: sete cidades do Brasil podem sumir. Saiba quais

Segundo os dados do estudo, cerca de 510 milhões de pessoas que vivem nos territórios que poderão ser os mais afetados com a mudança sofrerão as consequências edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Com as temperaturas aumentando, famosos pontos turísticos do Brasil e do mundo estão sob risco de desaparecer. Um estudo recente publicado pela Climate Central, com base em projeções climatológicas, mostra que, caso a humanidade não freie o avanço do aquecimento global, locais como o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a Opera House em Sydney, a Austrália, e a Estátua da Liberdade em Nova Iorque, EUA, podem ficar submersos com o aumento do nível dos oceanos.

O estudo estima que apenas um aumento de apenas 3° C na temperatura global pode levar os oceanos a cobrir 50 cidades em todo o mundo, caso as metas de reduções das emissões de carbono não sejam cumpridas a tempo. O desastre impactaria a vida de 10% de toda a população mundial.

Na 17ª posição entre os lugares mais vulneráveis com as mudanças climáticas, o Brasil teria ao menos sete cidades afetadas: Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Santos (SP) e São Luís (MA).

PUBLICIDADE

Nas projeções feitas pela Climate Central, é possível ver imagens de locais como o Maracanã, Ponta da Praia em Santos (SP) e a Usina do Gasômetro (RS) com a projeção de como seriam com o avanço do mar.

Segundo os dados do estudo, cerca de 510 milhões de pessoas que vivem nos territórios que poderão ser os mais afetados com a mudança sofrerão as consequências, caso as projeções mantenham um tom mais otimista, isto é, com o cumprimento de políticas de contenção de danos. Caso nada seja feito, o número aumentaria para 800 milhões de pessoas atingidas.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE