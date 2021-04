Aras acena a Bolsonaro e pede que STF arquive notícia-crime de Dino

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello o arquivamento da queixa-crime ingressada na Corte pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), contra Jair Bolsonaro.

No documento, de janeiro deste ano, o governador ressalta mentiras de Bolsonaro durante uma entrevista à rádio Jovem Pan, no ano passado. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que Dino teria negado um pedido feito pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para que a Polícia Militar (PM) reforçasse a segurança devido a uma viagem que faria ao estado.

"O fato, porém, nunca ocorreu. Não houve qualquer negativa por parte do Governo do Maranhão, menos ainda do Governador do Estado, para que as forças policiais apoiassem a segurança do Presidente da República e de sua comitiva em território maranhense", afirma Dino na notícia-crime.

Em fevereiro, o ministro Marco Aurélio decidiu encaminhar o processo à Câmara dos Deputados.

Aras, que segundo a Crusoé acena a Jair Bolsonaro para garantir uma nomeação para o STF, saiu em defesa do presidente. O PGR alega: "Não se verifica, na fala do Presidente da República, intuito de ofender o querelante [Flávio Dino], mediante a imputação falsa de fato definido como crime, mas sim o de informar a população, especialmente os participantes do evento para o qual fora convidado, acerca dos motivos pelos quais estaria ausente na celebração".

