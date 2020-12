Aras antecipa em 14 meses processo de escolha em colegiado do CNJ

Procurador-geral da República, Augusto Aras, antecipou em 14 meses o processo de sucessão da conselheira Ivana Farina Navarrete Pena no CNJ. Ivana pertence ao grupo da ex-PGR Raquel Dodge edit

No GGN - O procurador-geral da República, Augusto Aras, antecipou em 14 meses o processo de sucessão da conselheira Ivana Farina Navarrete Pena no CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Ivana ocupa a vaga do Ministério Público dos Estados no CNJ. Ex-procuradora-geral de Justiça de Goiás, seu mandato termina apenas em 22 de outubro de 2021, mas segundo o jornalista Frederico Vasconcelos, do jornal Folha de São Paulo, a medida foi um recado de Aras de que ela não poderia ocupar o cargo novamente por pertencer ao grupo da ex-PGR Raquel Dodge, que a nomeou.

Segundo Aras, tal antecipação ocorreu para que seja possível fazer a sabatina e não seja necessário esperar até um ano pela apreciação pelo plenário do Senado. Dentre os favoritos para ocupar o cargo de Ivana, estão dois aliados de Aras: o promotor Carlos Vinícius Alves Ribeiro, de Goiás, e o promotor João Paulo Santos Schoucair, da Bahia.

