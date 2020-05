Aras cai em desgraça com Bolsonaro por abrir investigação sobre denúncias de Moro

Augusto Aras, que chegou à PGR como uma estrela, está caindo em desgraça no bolsonarismo. Bolsonaro tem feito críticas ao procurador-geral por ter aberto investigação para apurar as acusações de Sérgio Moro contra seu ex-chefe edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, virou o novo alvo da raiva de Jair Bolsonaro. Segundo reportagem do blog da jornalista Bela Megale, Aras entrou na mira de Bolsonaro após abrir uma investigação para apurar as acusações feitas pelo ex-ministro Sergio Moro de que o ex-capitão havia tentado interferir politicamente na Polícia Federal. Aras, que chegou à PGR como uma estrela, está caindo em desgraça no bolsonarismo.

A avaliação do Palácio do Planalto é que o procurador-geral deveria teria esperado a situação “decantar” para pedir a abertura de investigação. Segundo a Megale, assessores de Bolsonaro afirmam que Aras poderia ter esperado alguns dias antes de tomar a inciativa de abrir as investigações que podem agravar a crise interna do governo. O pedido de investigação, porém, foi feito poucas horas após Moro anunciar sua demissão e acusar Bolsonaro de tentar interferir politicamente na PF.

Ainda segundo a reportagem, membros da PGR, que avaliavam como certa a indicação de Aras ao Supremo Tribunal Federal (STF) dizem agora que “as chances foram muito reduzidas”.

