Aras defende manutenção do foro privilegiado para Flávio Bolsonaro em reunião com Gilmar Mendes

Procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu junto ao ministro do STF Gilmar Mendes a manutenção do foro privilegiado para o senador Flávio Bolsonaro na investigação do esquema de “rachadinha”. Gilmar é o relator do caso na Corte e deverá pautar o caso ainda este ano edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes a manutenção do foro privilegiado para o senador Flávio Bolsonaro na investigação do esquema de “rachadinha” que funcionava no gabinete do parlamentar na época em que ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Gilmar Mendes é o relator do caso no STF.

Segundo reportagem do blog da jornalista Bela Megale, a manutenção do foro privilegiado para Flávio Bolsonaro foi discutida entre Aras e Gilmar na última quinta-feira (27). No dia anterior, o procurador-geral havia apresentado um parecer defendo a rejeição do recurso apresentado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e recomendando o benefício legal.

Gilmar vem dizendo a interlocutores que não deverá decidir sobre o tema de forma monocrática e que o recurso deverá ser julgado ainda este ano pela 2ª Turma do STF.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.