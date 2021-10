Aras diz que não é candidato e que não foi convidado por Bolsonaro para uma vaga no STF

"Quem quer ser ministro do Supremo não pode ser PGR e vice-versa. O cargo de procurador-geral da República é extremamente conflituoso”, disse o procurador-geral da República, Augusto Aras edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou, em entrevista à BandNews, que “até este momento” não foi convidado por Jair Bolsonaro para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) e que também não é candidato ao cargo. “Quem quer ser ministro do Supremo não pode ser PGR e vice-versa. O cargo de procurador-geral da República é extremamente conflituoso”, disse Aras, de acordo com o site O Antagonista.

Na entrevista, Aras também comentou o relatório final da CPI da Covid, que será apresentado esta semana. Ele prometeu que “serão tomadas todas as providências”, caso o documento aponte elementos consistentes contra os indiciados.

“A retórica política cabe aos órgãos éticos disciplinares dos poderes. Do ponto de vista da presidência da República, se houvesse algum tipo de violação, caberia ao Congresso Nacional apreciar o eventual crime de responsabilidade”, ressaltou.

