‘Aras é um serviçal de Bolsonaro’, diz Randolfe Rodrigues

"Depois de tantos crimes de Bolsonaro, não me lembro do PGR tê-lo intimado para alguma coisa", enfatizou o senador Randolfe Rodrigues

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) reagiu à decisão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de pedir que o Supremo Tribunal Federal cobre informações do comando da CPI sobre o acesso e o uso de dados de um inquérito durante um dos depoimentos colhidos.

“Depois de tantos crimes de Bolsonaro, não me lembro do PGR tê-lo intimado para alguma coisa. Entretanto, contra aqueles que cumprem o papel do MP de investigar, ele cumpre seu papel de intimidação. É um pouco mais que advogado de defesa do Presidente: é um serviçal!”, escreveu Randolfe nas redes sociais.

O senador foi o autor do pedido de abertura da CPI da Covid e ocupou a vice-presidência da comissão.

A decisão de Aras atendeu a uma notícia-crime apresentada pelo vereador do Rio de Janeiro e filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro (Republicanos) contra o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL).

O objetivo da ação é investigar como os senadores utilizaram um trecho do inquérito que apurava a organização de atos antidemocráticos na oitiva do ex-secretário Especial de Comunicação Social da Presidência Fábio Wajngarten e, com isso, derrubar o pedido de indiciamento apresentado contra ele na CPI.

