Aras pede reforço da segurança no Vale do Javari, região onde Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, notificou o governo federal e o governo do Amazonas para que ampliem a segurança dos povos tradicionais, moradores e servidores públicos no Vale do Javari, região onde o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados. “O pedido é para que cada autoridade – considerando a força policial que comanda – aumente a quantidade de agentes destinada à região”, disse o Ministério Público Federal (MPF).

Segundo a coluna do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, os ofícios foram encaminhados ao governador Wilson Lima e aos ministros da Justiça e da Defesa, Anderson Torres e Paulo Sérgio Oliveira, respectivamente. O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Márcio Nunes de Oliveira, também foi notificado. Na solicitação enviada à corporação, Aras solicitou o envio de policiais e delegados federais recém-aprovados no concurso público e que estão realizando um curso de formação no Amazonas.

O MPF também pediu ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, que trabalhe na melhoria da infraestrutura de comunicação da região. “A precariedade desses serviços, atualmente, essenciais, afetam o controle da área, as investigações e a agilidade na comunicação, inclusive de suspeitas que podem evitar novos crimes”, destacou o MPF no comunicado.

