Aras promete 'avançar na apuração' com relatório da CPI da Covid

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, prometeu avançar nas investigações com o relatório da CPI da Covid que pediu 81 indiciamentos.

"Esta CPI já produziu resultados. Temos denúncias, ações penais, autoridades afastadas e muitas investigações em andamento e agora, com essas novas informações poderemos avançar na apuração em relação a autoridades com prerrogativa do foro nos tribunais superiores", disse Aras.

Ainda pairam dúvidas sobre qual será a conduta do procurador. Integrantes da PGR avaliaram que Aras tenta fazer uma manobra para diminuir o desgaste de Jair Bolsonaro com a CPI da Covid. O procurador decidiu que só tomará alguma atitude sobre o documento da Comissão Parlamentar de Inquérito após uma análise prévia por um órgão da PGR.

