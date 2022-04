Aras promove bolsonarista Lindôra Araújo ao cargo de vice-procuradora-geral da República

Apoie o 247

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, promoveu a subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, próxima do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ao cargo de vice-procuradora-geral da República. O posto é o segundo mais importante na hierarquia da instituição. Antes da promoção, ela ocupava a coordenação de investigações criminais da Procuradoria-Geral da República. A vaga era ocupada por Humberto Jacques de Medeiros, que deixou o cargo por razões pessoais. A informação é do jornal O Globo.

Além da aproximação com o senador Flávio Bolsonaro, Lindôra é apontada como uma das auxiliares mais próximas de Aras e já se envolveu em embates com os procuradores da Lava Jato. Ela também apresentou uma manifestação questionando a eficácia do uso de máscaras para conter o avanço da pandemia de Covid-19.

No novo posto, ela será “responsável por parte das investigações em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo contra bolsonaristas”, destaca a reportagem.

