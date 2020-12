Aras quer compartilhar dados da Lava Jato de Curitiba com procuradores de todo o País

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou nesta terça-feira (15) que o banco de dados da força-tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba será disponibilizado no próximo ano a todos os integrantes do Ministério Público Federal.

Em conversa com jornalistas, Aras disse que o procurador responsável por conduzir uma investigação poderá consultar o arquivo atrás de possíveis elementos que possam contribuir para o trabalho. O interessado terá que formalizar um pedido e justificá-lo.

Segundo o chefe da PGR, a íntegra do arquivo, com 1.000 terabytes de tamanho, está com a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (Sppea) da PGR.

O banco de dados reúne informações sigilosas sobre pessoas e empresas investigadas, e detalhes de acordos de delação premiada e de leniência.

