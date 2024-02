Aras rebate acusação de ter facilitado trama golpista e aponta ressentimento de procurador com decisão contrária à TI

Apoie o 247

247 - O ex-procurador-geral da República Augusto Aras se manifestou após ter sido acusado pelo procurador da República Anselmo Cordeiro Lopes de facilitar a trama golpista bolsonarista investigada pela Polícia Federal, que culminou nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Ele nega a acusação e aponta que Lopes pode estar ressentido com suas decisões contrárias à ONG lavajatista Transparência Internacional. Cita ainda que Lopes somente está buscando aparecer.

"A manifestação de Anselmo Cordeiro Lopes contra mim não passa de uma opinião ressentida de um procurador ainda inconformado com minhas decisões contrárias ao repasse de R$ 2,3 bilhões de um acordo de leniência para a Transparência Internacional, uma ONG alemã. Grande parte deste valor já foi depositado em favor da Uniao, em decorrência das medidas da nossa gestão na PGR. As acusações oportunistas e infundadas desse procurador, apaixonado por holofotes, já foram encaminhadas à Corregedoria do Ministério Público para as providências cabíveis", disse Aras em nota enviada a jornalistas.

Conforme informou o Metrópoles mais cedo nesta quinta-feira (15), Lopes declara que sua capacidade de atuação foi parcialmente comprometida devido às ações de Aras. Conforme alegado por ele, Aras, na posição de PGR, bloqueou a entrega do documento emitido pela primeira instância do MPF na capital federal aos seus destinatários - no caso, as autoridades militares encarregadas de executar medidas para evitar manifestações violentas contra os Três Poderes.

