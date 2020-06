Aras recomenda que promotores não questionem ações do Planalto sobre Covid

247 - Em nota aos procuradores na condição de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Augusto Aras recomendou que promotores evitem questionar ações do governo federal voltadas para o combate à pandemia da Covid-19. A informação foi divulgado pelo Blog do Sakamoto .

Apesar das recomendações da Organização Mundial de Saúde e de instituições sanitárias, o PGR diz que há “falta de consenso científico” quanto às medidas de contenção da disseminação do novo coronavírus.

“Diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política pública, é atribuição legítima do gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e/ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial ou extrajudicial destinadas a modificar o mérito dessas escolhas”, diz o texto, recomendando que os promotores “respeitem a autonomia administrativa do gestor”.

A orientação atende aos interesses do governo Jair Bolsonaro, que tenta flexibilizar as medidas de enfrentamento contra o novo coronavírus. Bolsonaro é contra o isolamento social, apontado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das mais eficientes maneiras de conter o vírus.

