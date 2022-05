Aras sinaliza a interlocutores que não deverá abrir investigação contra Moraes pedida por Bolsonaro

Pedido de Jair Bolsonaro para que o ministro do STF Alexandre de Moraes seja investigado é semelhante ao que foi rejeitado pelo relator do caso na Corte, Dias Toffoli edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, indicou a interlocutores que deverá seguir o Supremo Tribunal Federal (STF) e rejeitar o pedido de Jair Bolsonaro para que o ministro da Corte Alexandre de Moraes seja investigado. A informação é da coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

O pedido feito à PGR é semelhante a ação que foi rejeitada esta semana pelo relator do caso no STF, ministro Dias Toffoli. Ele justificou a decisão afirmando que “os fatos narrados na inicial evidentemente não constituem crime e que não há justa causa para o prosseguimento do feito”.

“Nesse tipo de disputa entre STF e Planalto, o procurador-geral da República tem se colocado ao lado do STF”, destaca o colunista.

