Chanceler Ernesto Araújo criticou a imprensa e afirmou que a imagem do Brasil é queimada no exterior por conta de uma “campanha” orquestrada pelo PT com a mídia internacional. Segundo ele, "as redes são hoje talvez a principal fonte de informação correta e verídica” edit

Revista Fórum - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, afirmou em entrevista logo após sair de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado nesta quinta-feira (5) que a imagem do Brasil é queimada no exterior por conta de uma “campanha” orquestrada pelo PT com a mídia internacional. Para ele, as pessoas devem confiar mais nas redes sociais do que no jornalismo.

“A imprensa hoje é uma máquina, em grande parte, de criar factoides e de criar manchetes que não correspondem a matérias e matérias que não correspondem à realidade. Na Europa, as pessoas não estão muito acostumadas com isso, estão acostumadas a ler o jornal e achar que aquilo é verdade. Então, também é complicado de atuar”, declarou o chanceler olavista.

Seguindo essa linha retórica, o ministro exaltou as redes sociais, em meio a importantes discussões sobre a proliferação de notícias falsas na web. “No Brasil, a gente sabe que as redes são hoje talvez a principal fonte de informação correta e verídica”, afirmou “Na maioria dos países europeus, ainda a imprensa tradicional tem um espaço muito grande, e os novos meios, as redes não têm”, completou.

Leia a íntegra na Fórum.