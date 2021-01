Araújo usa EUA como exemplo do que pode acontecer no Brasil 'se conservadores forem silenciados'

247 - O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, utilizou a invasão do Capitólio, realizada no último dia 6 por militantes da extrema direita e apoiadores do presidente Donald Trump, como exemplo do que pode acontecer no Brasil 2022 “se as vozes conservadoras forem silenciadas”. “Quando as pessoas se sentem sufocadas na sua capacidade de falar e ouvir, isso pode causar sérios problemas em qualquer país”, disse Araújo, de acordo com reportagem de O Globo.

O chanceler também criticou a decisão do Twitter de banir Trump e milhares de seus seguidores da plataforma. “Por mais que nada justifique a invasão, nada justifica as restrições à liberdade de expressão”, disse. “Está virando uma caça às bruxas”, completou.

Araújo disse, ainda, que espera que o presidente eleito dos EUA, o democrata Joe Biden, saiba que o governo Jair Bolsonaro não irá mudar sua posição em temas como o meio ambiente, por exemplo, em função da nova administração norte-americana.

“Esperamos que o novo governo americano perceba nosso governo pelo que ele realmente é, pelo que ele é e por representar o povo brasileiro”, ressaltou o ministro. Jair Bolsonaro é aliado de Trump e já afirmou, sem provas, que o resultado da eleição presidencial dos EUA foi fraudado.

O conhecimento liberta. Saiba mais